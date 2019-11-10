عبدالباسط أسد الأهلي في أكتوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل توجت جماهير الأهلي مدافع الفريق الأول لكرة القدم عبدالباسط هندي بلقب أسد الأهلي في أكتوبر، وذلك عبر التصويت الذي نشره الحساب الرسمي للمركز الإعلامي بالنادي بعنوان: أسد الأهلي في أكتوبر هو؟، حاصرا الخيارات في 4 لاعبين هم: عبدالباسط هندي، عبدالفتاح عسيري، ألفيس ساريتش، عمر السومة، حيث فاز عبدالباسط بنتيجة التصويت بعد أن حصل على نسبة 42%

متفوقا على بقية زملائه الثلاثة الآخرين.

وكان المدافع الشاب تألق مع الفريق الأول وقدم مستويات مميزة إلى جانب زميله المنضم للأهلي في الموسم الحالي محمد خبراني، وشكلا ثنائيا جيدا أعاد الطمأنينة إلى الجماهير بعد أن عانى خط الدفاع هزات كلفته الكثير، فيما كان عبدالباسط حبيسا بمقاعد البدلاء في الموسم الماضي، كما بدأ الموسم الحالي بدكة البدلاء أيضا عندما قرر المدرب السابق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش عدم الاعتماد عليه قبل أن يعيده المدرب الوطني صالح المحمدي للتشكيلة الأساسية مانحا إياه ثقته الكاملة، فيما سلك المدرب الحالي السويسري كريستيان جروس ذات طريق المحمدي وأبقى على عبدالباسط أساسيا.

ولم ينحصر دور عبدالباسط في الدفاع عن مرماه فقط، بل استطاع تسجيل هدفين للفريق.