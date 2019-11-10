عبدالعزيز بن تركي يودع الأخضر ويشدد على أهمية المرحلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حرص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز بن تركي على وداع لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم، قبل مغادرتهم إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان في 14 نوفمبر الحالي على ملعب باختاكور المركزي ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

والتقى الأمير عبدالعزيز بن تركي باللاعبين في مقر تجمعهم بالعاصمة الرياض، كما حضر بجانبه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

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وتزامن حضور الأمير عبدالعزيز الفيصل مع توافد لاعبي المنتخب إلى مقر التجمع المعد لهم في الـ 12 ظهرا، واجتمع مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مشددا على أهمية المرحلة الحالية من التصفيات التي تستلزم مضاعفة الجهد، مؤكدا ثقته الكبيرة بلاعبي الأخضر في تحقيق النتائج المرجوة منهم في المرحلة المقبلة كون الكرة السعودية تملك المقومات التي تجعلها دائما في المقدمة.

من جانبه قدم المسحل شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة على الاهتمام الكبير الذي يوليه للمنتخب وللرياضة بصفة عامة.

من جهة ثانية استبعد المدير الفني للمنتخب الفرنسي هيرفي رينارد لاعب خط الوسط عبدالفتاح عسيري من قائمة التي غادرت أمس، وذلك بعد أن كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عن وجود إصابة في عضلة الساق تمنعه المشاركة أمام منتخب أوزبكستان، فيما يتوقع أن يغيب اللاعب عن المباراة الودية المقررة أمام منتخب الباراجواي في 19 نوفمبر الحالي، أي بعد 5 أيام من مباراة أوزبكستان.

يذكر أن البعثة شهدت انضمام لاعبي الهلال وهم: ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري ونواف العابد، بعد أن قادوا فريقهم أمس الأول للفوز 1 - 0 على أوراوا الياباني بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.