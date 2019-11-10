شكرا لقرائتكم بارما يصعق روما بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع بارما فوزا صعبا من ضيفه روما 2 - صفر، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي بارم ماتيا سبروكاتي في الدقيقة 68 وأندرياس كورنلويس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بارما رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن وتجمد رصيد روما عند 22 نقطة في المركز السادس.