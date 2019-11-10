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تدريبات جيم لعبد الشافي في الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمد عبد الشافي ظهير ايسر الزمالك ، لتدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية، استعدادا لمباراة انبي يوم 25 نوفمبر الجاري في الأسبوع الخامس للدوري.

ومنح الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك ، محمد عبد الشافي راحة من التدريبات الجماعية للفريق ، وطلب منه تنفيذ برنامج تأهيلي في الجيم لرفع معدل اللياقة البدنية للاعب.

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كان ميتشو قد عقد جلسة فنية مع يوسف أوباما لاعب وسط الفريق، علي هامش تدريبات الفريق ، شدد خلالها المدير الفني علي أوباما بانه أحد العناصر المهمة في الفريق وعليه تنفيذ بعض المهام الفنية المكلف بها داخل الملعب في المباريات الرسمية.

ويستعد الزمالك لاستئناف بطولة الدوري عقب التوقف الحالي بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر، والمنتخب الأولمبي المشارك في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام المقامة في مصر ، كما يستعد الفريق الأبيض لمباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

 

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