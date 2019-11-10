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شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ينتصر على مانشستر سيتي في معركة الأنفيلد (فيديو) والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
ليفربول ومانشستر سيتي
وضعت "حرب الأنفيلد" أوزاها بين العملاقين مانشستر سيتي والمضيف ليفربول في قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
فاجئ ليفربول ضيفه بهدفين مباغتين، أولهما في الدقيقة 6 من تسديدة صاروخية للبرازيلي فابينيو الذي إستغل تشيت خاطئ من دفاع السيتي ليسدد قذيفة مدوية في شباك برافو.
وأضاف الفرعون المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 13 برأسية قوية من عرضية مثالية للإسكتلندي "روبيرستون" لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لكتيبة كلوب.
سيناريو متكرر
بدأ الشوط الثاني كسابقه، هجوم متواصل وضغط عالي من ليفربول أسفر عن رأسية أخرى لأسد التيرانجا ساديو ماني في الدقيقة 52 من عرضية أخرى لجوردان هيندرسون.
تراجع ليفربول
تراجع ليفربول في النصف الأخير من الشوط الثاني، ليسجل بيرناردو سيلفا هدف السيتي الوحيد بتسديدة قوية من عرضية الظهير الأيسر أنجيلينيو لتنتهي المباراة بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف.
بهذه النتيجة يعزز ليفربول صدارته برصيد 34 نقطة، بينما يظل السيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.
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