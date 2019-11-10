شكرا لقرائتكم خبر عن بيرناردو سيلفا يقلص الفارق لمانشستر سيتي والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 تدور الآن أحداث مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي في قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أنفيلد رود.

وقلص النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا الفارق بعد أن إفتتح التسجيل لفريقه بتسديدة قوية من عرضية زميله أنجيلينيو في الدقيقة 78 لتصبح النتيجة 3-1. وتقدم الريدز بثلاثية فابينيو وصلاح وماني في الدقائق 6 و 13 و 52 على الترتيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيرناردو سيلفا يقلص الفارق لمانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.