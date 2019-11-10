شكرا لقرائتكم خبر عن رأسية ماني تضع الهدف الثالث في شباك مانشستر سيتي (فيديو) والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 ساديو ماني Advertisements تدور الآن أحداث الشوط الثاني بين ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مواجهات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 52 برأسية قوية من عرضية جوردان هيندرسون. وكان فابينيو ومحمد صلاح قد سجلا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 6 و 13 على الترتيب.

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