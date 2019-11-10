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رأسية ماني تضع الهدف الثالث في شباك مانشستر سيتي (فيديو)

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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الأحد 10 نوفمبر 2019

ساديو ماني

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تدور الآن أحداث الشوط الثاني بين ومانشستر سيتي في قمة مواجهات  الجولة 12 من الممتاز.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 52 برأسية قوية من عرضية جوردان هيندرسون.

وكان فابينيو ومحمد صلاح قد سجلا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 6 و 13 على الترتيب.

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