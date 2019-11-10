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بايرن ليفركوزن يهزم فولفسبورج بهدفين مقابل بالدوري الالماني 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأحد 10 نوفمبر 2019

بايرن ليفركوزن

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انتهت مباراة بايرن ليفركوزن وفولفسبورج بفوز ليفركوزن بهدفين مقابل لا شئ في اطار منافسات الجولة ال١١ من منافسات الدوري الالماني الممتاز "البوندسليجا"

وجاء هدف اللقاء الاول لفريق بايرن ليفركوزن عن طريق اللاعب الدولي الالماني "كريم بلعربي" في الدقيقة ٢٥، وقبل ان يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية سجل بايرن ليفركوزن الهدف الثاني عن طريق لاعبه باولينهو في الدقيقة ٩٦ من الوقت المحتسب بدل من الضائع لتنتهي المباراة بهذه النتيجة .

وبعد فوز بايرن ليفركوزن احتل الفريق المركز الثامن برصيد ١٨ نقطة ،بينما تراجع فولفسبورج الي المركز ال١٠ برصيد ١٧ نفطة وبفارق نقطة واحدة علي ليفركوزن .  

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