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شكرا لقرائتكم خبر عن بثنائية فابينيو وصلاح.. ليفربول يتقدم على مانشستر سيتي بالشوط الأول والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
ليفربول
تدور الآن أحداث مباراة القمة في الدوري الإنجليزي بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الثانية عشرة بملعب أنفيلد رود
وإنتهت نتيجة الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية نظيفة، حيث سجل الهدف الأول نجم الوسط فابينيو في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد أن إرتدت الكرة من دفاع السيتي، بعد أن طالب لاعبو السيتيزنز بضربة جزاء نتيجة لمسة يد على أرنولد.
وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثانية برأسية قوية من عرضية الظهير الأيسر روبرستون في الدقيقة 13.
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