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بثنائية فابينيو وصلاح.. ليفربول يتقدم على مانشستر سيتي بالشوط الأول

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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الأحد 10 نوفمبر 2019

ليفربول

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تدور الآن أحداث مباراة القمة في بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الثانية عشرة بملعب أنفيلد رود

وإنتهت نتيجة الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية نظيفة، حيث سجل الهدف الأول نجم الوسط فابينيو في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد أن إرتدت الكرة من دفاع السيتي، بعد أن طالب لاعبو السيتيزنز بضربة جزاء نتيجة لمسة يد على أرنولد.

وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثانية برأسية قوية من عرضية الظهير الأيسر روبرستون في الدقيقة 13.

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