شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يمزق شباك مان سيتي بهدف ثاني والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 محمد صلاح Advertisements عزز فريق ليفربول الإنجليزي تقدمه على ضيفه مانشستر سيتي بهدف ثاني، خلال المباراة المقامة الآن بمعقله "أولد ترافورد" حيث لقاءات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

جاء هدف الريدز الثاني عبر رأسية نجمه الدولي المصري محمد صلاح بالدقيقة الثالثة عشر بعد عرضية متقنة من روبرتسون. وجاء هدف ليفربول الأول خلال الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من فابينيو مهديا فريقه التقدم مبكرا.

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