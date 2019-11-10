شكرا لقرائتكم خبر عن فابينيو يمزق شباك السيتي مبكرا بهدف أول للريدز والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 نجح فريق ليفربول الإنجليزي بإحراز هدف التقدم، على مانشستر سيتي عبر صاروخية لاعب الوسط فابينيو، في المباراة التي تجرى الآن على ملعب الأنفيلد رود ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

جاء هدف الريدز خلال الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من فابينيو مهديا فريقه التقدم مبكرا.

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