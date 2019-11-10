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تصريح مثير من نجم باريس بشأن عودة نيمار إلي برشلونة

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأحد 10 نوفمبر 2019

نيمار

اعترف الايطالي نجم وسط فريق باريس سان جيرمان "فيراتي" برغبة النجم البرازيلي نيمار جونيور بالعودة الي برشلونة .

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وأكد فيراتي ان نيمار يريد العودة لبرشلونة قائلا؛ نيمار شخص طيب، يكون سعيدًا عندما تلامس قدميه المستطيل الأخضر، وبالفعل كان يريد الرحيل في الصيف الماضي، بعد أن مر بفترات صعبة بسبب إصاباته المتكررة، وهذا هو سبب رغبته في العودة الي برشلونة .

واضاف فيراتي ان نيمار كان يريد العودة الي برشلونة لانه يشعر ان هذا المكان محبوب فيه ، فقد نال الكثير من الحب من جانب لاعبين الفريق الكتالوني وجمهور النادي اللذين كانو يتغنون بأسمه .

الجدير بالذكر ان نيمار كان قريب للعودة لصفوف البلجرانا في الانتقالات الصيفية الماضية ، ولكن النادي الباريسي قد رفض خروج اللاعب هذا الصيف من النادي .

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