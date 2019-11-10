الامارات | منتخب الشباب يودع تصفيات آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يودع تصفيات آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع منتخب الشباب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة بعد خسارته أمام نظيره منتخب إيران بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الاحد على استاد باس في العاصمة الإيرانية طهران ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب مباريات المجموعة الرابعة.

إذ تعد هذه الخسارة الثانية على التوالي لمنتخب الشباب بعدما خسر مباراته السابقة أمام منتخب قيرغيزستان بهدفين نظيفين في حين فاز على منتخب نيبال بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الأولى ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط فقط ليحتل بذلك المركز الثالث في ترتيب المجموعة وخسر فرصة التأهل للنهائيات المقررة في أوزباكستان في 2020 فيما تأهل منتخب إيران مباشرة للنهائيات بعدما تصدر ترتيب منتخبات المجموعة برصيد تسع نقاط.

سجل هدفي منتخب إيران كلا من أريو بارزكي" 47" ورحيم عبادي" 80".