الامارات | الشارقة يخسر في مباراة سرية – ماذا حدث؟

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يخسر في مباراة سرية – ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق الشارقة لخسارة كبيرة أمام ضيفه المنتخب الصيني بلغت بستة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية أقيمت اليوم الاحد وجرت في سرية وذلك على ملعبه في استاد خالد بن محمد في الحزانة ، إذ تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الشارقة لمبارياته المقبلة في الدوري، علما أن المنتخب الصيني يقيم حاليا معسكر إعداد مغلق في الشارقة استعدادا لمبارياته المقبلة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، إذ تلعب الصين ضمن المجموعة الأولى التي تضم الى جانبها منتخبات سورية والفلبين والمالديف وغوام.

سجل هدف الشارقة الوحيد في المباراة اللاعب أحمد سرور

وخاض الشارقة المباراة بدون لاعبيه الدوليين لارتباطاتهم الدولية وكذلك ارتباطات كل من حارس الفريق عادل الحوسني والمدافع الحسن صالح مع المنتخب الوطني الذي يستعد للقاء فيتنام الخميس المقبل ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بجانب ارتباط اللاعب ماجد سرور الذي اختير ضمن القائمة الأخيرة للمنتخب الأولمبي استعدادا للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في اليابان.

وجرب الشارقة خلال هذه المباراة مجموعة كبيرة من اللاعبين البدلاء وكذلك لاعبي فريق الرديف تحضيرا للمباريات المقبلة سواء في دوري الخليج العربي أو في كأس الخليج العربي.