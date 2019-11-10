شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية المباراة: ليفربول 3 – 1 مانشستر سيتي (فابينيو - صلاح - ماني) - (برناردو سيلفا) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب ق1: هجوم أولى من مانشستر سيتي بلا أي جس نبض ق4: ضربات حرة غير مباشرة متكررة لمانشستر سيتي وضغط هجومي على المرمى الأحمر ق6: فابينيو يسجل هدفاً@ لكن أجويرو يطالب بضربة جزاء للمسة يد على الناحية الأخرى ق8: هدف جاء على عكس الضغط من الفريق السماوي، والضغط من فريق جوارديولا مستمر ق12: محمد صلاح ينجح في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة رأسية قوية في المرمى ق24: ليفربول يقتسم السيطرة ويعتمد على الهجمات المرتدة السريعة لمحاولة مضاعفة النتيجة ق35: تسديدة من فابينيو تخرج ضربة مرمى ق40 سقوط صلاح على الأرض واشتباه في اصابته Advertisements ق45: تسديدة جديدة من محمد صلاح في يد برافو نهاية الشوط الأول الشوط الثاني ق46: هجوم مبدئى من مانشستر سيتى وركنية أولى لصالح سترلينج ق 50 : ساديو ماني يسجل الهدف الثاني للريدز ق 78: برناردو سيلفا يسجل الأول لصالح السيتي ق 80: خروج فيرمنيو و دخول تشامبرلين ق 86: خروج محمد صلاح ودخول جوميز ق 90: 4 دقائق وقت بدل من الضائع نهاية المباراة بفوز الريدز 3-1

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