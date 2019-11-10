شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول صلاح يسجل و ليفربول يتقدم بهدفين نظيفين على المان سيتى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول و مانشيستر سيتى، الجارية الآن على ملعب أنفيلد فى إطار الجولة ال12 من البريميرليج بنتيجة 2/0 لليفربول.
وتقدم ليفربول بالهدف الأول عن طريق فابينهو البرازيلى فى الدقيقة 6 ، ثم عزز محمد صلاح النتيجة فى الدقيقة 16 من رأسية قوية، لتصبح النتيجة 2/0، لينتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين مقابل لا شئ.
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