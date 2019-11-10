شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» يسجل ثاني أهدافه في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، من تسجيل هدفاً في خسارة فريقه أمام وولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وجاء الهدف في الدقيقة 92 من المباراة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت إلى داخل الشباك.
كان روبن نيفيز قد سجل الهدف الأول لولفرهامبتون في الدقيقة 41، فيما أضاف راؤول خيمنيز الهدف الثانى في الدقيقة 84.
وكان تريزيجيه قد سجل أول أهدافه في مرمى ليفربول في الجولة الماضية والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر «تريزيجيه» يسجل ثاني أهدافه في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.