شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» يسجل ثاني أهدافه في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، من تسجيل هدفاً في خسارة فريقه أمام وولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي.

Advertisements

وجاء الهدف في الدقيقة 92 من المباراة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت إلى داخل الشباك.

كان روبن نيفيز قد سجل الهدف الأول لولفرهامبتون في الدقيقة 41، فيما أضاف راؤول خيمنيز الهدف الثانى في الدقيقة 84.

وكان تريزيجيه قد سجل أول أهدافه في مرمى ليفربول في الجولة الماضية والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.