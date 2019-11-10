إيران يعرقل منتخب الإمارات للشباب في التأهل لبطولة آسيا 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

أخفق منتخب الإمارات للشباب في التأهل إلى بطولة آسيا للشباب لكرة القدم تحت 19 عاماً 2020، بخسارته 0-2 اليوم الأحد، من منتخب إيران، على ستاد باس في طهران، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة للبطولة الآسيوية.

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ونجح المنتخب الإيراني في الحصول على بطاقة التأهل عن المجموعة إلى النهائيات، في حين ينتظر منتخب قرغيزستان تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة، قد شهدت يوم الأربعاء الماضي، فوز الإمارات على نيبال 4-0، وإيران على قرغيزستان 3-0، في حين شهدت الجولة الثانية أمس الأول الجمعة، فوز إيران على نيبال 4-0، وقرغيزستان على الإمارات 2-0.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.