الجزائري بن سبعيني ينجح في تسجيل أول اهدافه في الدوري الألماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

نجح الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في تسجيل أول أهدافه الرسمية بقميص النادي، عندما هز شباك فيردر بريمن، خلال الفوز (3/1)، اليوم الأحد، في الجولة الـ11 من الدوري الألماني لكرة القدم .



وأحرز بن سبعيني هدفه الأول بعد انقضاء 11 جولة بالدوري الألماني، حتي وقع أول أهدافه في الدوري، قبل أن يطرد لأول مرة أيضا، في مسيرته مع متصدر البوندزليجا، بعد تلقيه إنذارا ثانيا في الدقيقة 87 ليطرد من الملعب .

وانتقل بن سبعيني لبوروسيا مونشنجلادباخ هذا الصيف، قادمًا من رين الفرنسي، مقابل 10 ملايين يورو كأغلى صفقة في تاريخ اللاعبين الجزائريين مؤخرا.