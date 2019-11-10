شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. ماني يضرب شباك السيتي برأسية الهدف الثالث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 تدور الآن أحداث الشوط الثاني بين ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مواجهات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 52 برأسية قوية من عرضية جوردان هيندرسون. وكان فابينيو ومحمد صلاح قد سجلا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 6 و 13 على الترتيب.

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