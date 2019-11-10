بايرن ليفركوزن يحسم فوزه على فولفسبورج بهدفين دون رد في الدوري الالماني 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

انتهت مباراة بايرن ليفركوزن وفولفسبورج بفوز ليفركوزن بهدفين مقابل لا شئ في اطار منافسات الجولة ال١١ من منافسات الدوري الالماني الممتاز "البوندسليجا"



وجاء هدف اللقاء الاول لفريق بايرن ليفركوزن عن طريق اللاعب الدولي الالماني "كريم بلعربي" في الدقيقة ٢٥، وقبل ان يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية سجل بايرن ليفركوزن الهدف الثاني عن طريق لاعبه باولينهو في الدقيقة ٩٦ من الوقت المحتسب بدل من الضائع لتنتهي المباراة بهذه النتيجة .

وبعد فوز بايرن ليفركوزن احتل الفريق المركز الثامن برصيد ١٨ نقطة ،بينما تراجع فولفسبورج الي المركز ال١٠ برصيد ١٧ نفطة وبفارق نقطة واحدة علي ليفركوزن .