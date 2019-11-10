بالفيديو.. فابينيو وصلاح يمزقان شباك مانشستر سيتي بهدفين في 10 دقائق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

نجح فريق ليفربول الإنجليزي بإحراز هدف التقدم، على مانشستر سيتي عبر صاروخية لاعب الوسط فابينيو، في المباراة التي تجرى الآن على ملعب الأنفيلد رود ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.



جاء هدف الريدز خلال الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من فابينيو مهديا فريقه التقدم مبكرا.

"صلاح" يجهز على شباك مان سيتي بهدف ثاني ويؤكد هيمنة المتصدر

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عزز فريق ليفربول الإنجليزي تقدمه على ضيفه مانشستر سيتي بهدف ثاني، خلال المباراة المقامة الآن بمعقله "أولد ترافورد" حيث لقاءات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

جاء هدف الريدز الثاني عبر رأسية نجمه الدولي المصري محمد صلاح بالدقيقة الثالثة عشر بعد عرضيو متقنة من روبرتسون.