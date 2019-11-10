شكرا لقرائتكم مصر تحصد لقب البطولة الإفريقية لرجال السلة باوغندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج منتخب رجال كرة السلة بلقب البطولة الإفريقية 3/3 و التى تقام باوغندا يعد التغلب على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 12/21 فى نهائي المنافسات.

ويعد هذا اللقب هو الثالث للفراعنة اليوم حيث توج الناشئين تحت 18 سنة وكذلك السيدات بلقب البطولة اليوم ايضا .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: يوسف محمد رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد شكر وسيف الدين محمد، وفيما يخص قائمة الرجال تضم: محمد طه وأحمد الصباغ وباسم الليثى ورامى إبراهيم، حيث تشارك مصر فى المنافسات بمنتخبات الناشئين والناشئات والرجال والسيدات.