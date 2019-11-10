شكرا لقرائتكم مصر تحصد لقب البطولة الإفريقية لرجال السلة باوغندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد هذا اللقب هو الثالث للفراعنة اليوم حيث توج الناشئين تحت 18 سنة وكذلك السيدات بلقب البطولة اليوم ايضا .
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