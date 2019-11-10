اخبار الرياضه

مصر تحصد لقب البطولة الإفريقية لرجال السلة باوغندا...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مصر تحصد لقب البطولة الإفريقية لرجال السلة باوغندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج منتخب رجال كرة السلة بلقب البطولة الإفريقية 3/3 و التى تقام باوغندا يعد التغلب على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 12/21 فى نهائي المنافسات.

 

ويعد هذا اللقب هو الثالث للفراعنة اليوم حيث توج الناشئين تحت 18 سنة وكذلك السيدات بلقب البطولة اليوم ايضا . 

 

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: يوسف محمد رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد شكر وسيف الدين محمد، وفيما يخص قائمة الرجال تضم: محمد طه وأحمد الصباغ وباسم الليثى ورامى إبراهيم، حيث تشارك مصر فى المنافسات بمنتخبات الناشئين والناشئات والرجال والسيدات.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تحصد لقب البطولة الإفريقية لرجال السلة باوغندا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا