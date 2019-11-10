ياو يابواه جاهز لقيادة غانا ضد المنتخب الاولمبي...

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جدة - عمرو شويل أعلن ياو يوباه قائد منتخب غانا الاولمبى جاهزيته لمواجهة الفراعنة في المباراة التي تجمعهما غدا على ستاد القاهرة فى الجولة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة. وشارك يوباه فى مران غانا اليوم بشكل طبيعى بعدما غادر الشوط الثاني من مباراة الكاميرون في الجولة الأولى بسبب الإصابة ولم يكمل اللقاء. وقال جناح منتخب غانا أنه جاهز للمشاركة غدا أمام الفراعنة بعدما حصل على الضوء الأخضر للمشاركة من الجهاز الطبي. Advertisements وأدى منتخب غانا مرانه الاخير لمواجهة الفراعنة مساء اليوم بملعب نادي السكة الحديد بمشاركة كل اللاعبين. وقال يوباه جناح النجوم السوداء ان فريقه جاهز لمواجهة اصحاب الملعب وان المنتخب على ثقة في الفوز على منتخب مصر وسط جماهيره وتحقيق الثلاث نقاط. ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط ويليه غانا والكاميرون بنقطة واحدة واخيرا مالي بدون رصيد.

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