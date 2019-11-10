شكرا لقرائتكم مصطفى يونس يكشف حقيقة تصريح "اللى أمه حلوة".. ويؤكد: برئ من ذنب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق حقيقة التصريحات التى تداولت على لسانه بشأن اختبارات الناشئين بالقلعة الحمراء .

تصريحات نجم القلعة الحمراء الأسبق والتى أكد فيها أن النجاح فى إختبارات الناشئين بالأهلى بالأمهات أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" .

الخليج 365 تواصل مع مصطفى يونس لمعرفة حقيقة هذه التصريحات حيث أكد أنه لم يتحدث عن الأهلى فى هذا الأمر بل كان يقصد قطاعات الناشئين بشكل عام فى الكرة المصرية.

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ويعد مصطفى يونس من مواليد 25 ديسمبر 1953 وكان يلعب فى مركز المدافع و اعتزل اللعب عام 1985.

لقّب يونس بـ "بيكنباور" الكرة المصرية حيث بدأ مسيرته الرياضية عام 1969 مع الأهلي .