شكرا لقرائتكم مصطفى يونس يكشف حقيقة تصريح "اللى أمه حلوة".. ويؤكد: برئ من ذنب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق حقيقة التصريحات التى تداولت على لسانه بشأن اختبارات الناشئين بالقلعة الحمراء .
تصريحات نجم القلعة الحمراء الأسبق والتى أكد فيها أن النجاح فى إختبارات الناشئين بالأهلى بالأمهات أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" .
الخليج 365 تواصل مع مصطفى يونس لمعرفة حقيقة هذه التصريحات حيث أكد أنه لم يتحدث عن الأهلى فى هذا الأمر بل كان يقصد قطاعات الناشئين بشكل عام فى الكرة المصرية.
ويعد مصطفى يونس من مواليد 25 ديسمبر 1953 وكان يلعب فى مركز المدافع و اعتزل اللعب عام 1985.
لقّب يونس بـ "بيكنباور" الكرة المصرية حيث بدأ مسيرته الرياضية عام 1969 مع الأهلي .
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