شكرا لقرائتكم منتخب مصر ينهى مرانه استعدادا لمباراتى كينيا والنيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى مرانه المسائى، على ملعب فندق الفريق فى برج العرب بالإسكندرية ضمن الاستعدادات المكثفة لمباراتي كينيا والنيجر في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.

شارك في المران كل اللاعبين وظهر الجميع بحالة جيدة بثت الطمأنينة في نفوس أعضاء الجهاز الفني وشهد المران التركيز على بعض الجمل الخططية لمعالجة الأخطاء ومحاولة تفاديها مستقبلًا.

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ويشارك في التدريبات 26 لاعبا، وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، بجانب المحترفون محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى) ، محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي ) ، محمود تريزيجيه ( استون فيلا الانجليزي ) ، احمد حجازي (ويست بروميش الانجليزي ) ، محمد النني (بشكتاش التركي).

ويلتقي المنتخب نظيره الكيني يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب في أولى مباريات التصفيات.