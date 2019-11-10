شكرا لقرائتكم بوسكا ومحمد صالح لاعبا المصري يوصلان التأهيل بعد الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الثنائي أحمد بوسكا ومحمد صالح لاعبا المصري البورسعيدي برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق المصري بقيادة الدكتور هشام مصطفى وبمتابعة من أحمد سامح أخصائي التأهيل .

كان الثنائي قد أجريا عمليتين جراحيتين قبل نحو ستة أشهر خضعا بعدها لفترة نقاهة قبل البدء في تنفيذ البرامج التأهيلي الذي اقترب من نهايته.

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ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفنى للمصري بقيد اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما بشكل مباشر .

وينتظر المصرى البورسعيدى حاليا قرعة دور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية لتحديد برنامجه التدريبى خلال الفترة المقبلة .