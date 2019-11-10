شكرا لقرائتكم بوسكا ومحمد صالح لاعبا المصري يوصلان التأهيل بعد الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الثنائي قد أجريا عمليتين جراحيتين قبل نحو ستة أشهر خضعا بعدها لفترة نقاهة قبل البدء في تنفيذ البرامج التأهيلي الذي اقترب من نهايته.
ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفنى للمصري بقيد اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما بشكل مباشر .
وينتظر المصرى البورسعيدى حاليا قرعة دور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية لتحديد برنامجه التدريبى خلال الفترة المقبلة .
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