شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الغاني في الثامنة من مساء الاثنين على استاد القاهرة في الجولة الثانية لمباريات بطولة كأس أفريقيا للاعبين دون ٢٤ سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

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وشمل المران الذي جرى على ملعب بتروسبورت جلسة مطولة بين المدير الفني شوقي غريب واللاعبين للحديث عن أهمية المباراة وضرورة التأهل من خلالها للدور الثاني.

كما اشتمل التدريب على وحدات خفيفة للنزول بالحمل البدني وبعض الجمل الخططية.