شكرا لقرائتكم كواليس وأسرار خناقة شباب الأهلي والإسماعيلي.. "كلمة قلبت الدنيا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدثت خناقة ومشادة كبرى بين لاعبو الإسماعيلي مواليد 99 ونظرائهم بالأهلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد في الإسماعيلية، وتواصل "الخليج 365" مع مسئولى الأهى والإسماعيلى للكشف عن تفاصيل الأزمة.

رواية الإسماعيلى

وكشف مصدر بالإسماعيلى لـ"الخليج 365" تفاصيل الخناقة التي حدثت بين الفريقين، وأدت لحدوث أصابات بالغة وتم نقل بعض اللاعبين إلى المستشفى، حيث قال المصدر: "المباراة كانت تسير في هدوء والنتيجة كانت تعادل بين الفريقين 2/2 وفى الدقائق الأخيرة اعترض عمرو أنور المدير الفني لفريق الأهلي 99 على حكم المباراة لعدم احتساب خطأ لصالح فريقه".

أضاف: "بعد اعتراض عمرو أنور حاول إسلام كاظم وغريب فتحي مدربين فريق الإسماعيلي التحدث معه إلا أن كلمة واحدة قالها المدرب (لم نستطيع ذكرها) تسببت في قلب أحداث المباراة ونشبت مشادة بالأيدي بين الفريقين".

تابع المصدر حديثه: "حاول البعض التدخل لفض الاشتباك إلا أن مدرب الأهلي تجاوز في حق جماهير الإسماعيلية مما دفعهم للنزول إلى أرض الملعب وحدثت بعدها أزمة كبرى أدت لتعرض بعض اللاعبين لإصابات بالغة".

Advertisements

رواية الأهلى

وكشف مصدر بالأهلى لـ"الخليج 365"، تفاصيل المشادة مؤكدا أن عدد الجماهير كان كبير والأهلي كان متقدما ٢/١ قبل انتهاء المباراة بدقائق ليحتسب الحكم ضربة حرة للدراويش نتج عنها هدف التعادل.

واضاف المصدر أن اللاعبين والأجهزة الفنية دخلوا في مشادة قبل أن يتدخل الأمن ويفك الأشتباك.