شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى بالزى التقليدى أمام غانا فى امم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد ظهر اليوم الاجتماع الفنى لمباراة المنتخب الأوليمبى وغانا المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الاثنين في الجولة الثانية للدور الأول من بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي المنتخب الأوليمبي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يرتدي منتخب غانا الزي الأبيض بالكامل.

حضر الاجتماع ممثلا عن المنتخب الأوليمبي علاء عبد العزيز مدير منتخب مصر الأوليمبى، وأيمن زين طبيب الفراعنة، بجانب ممثلي المنتخب الغاني.

Advertisements

ونجح المنتخب الأولمبى في تحقيق الفوز علي منتخب مالى، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما الجمعة الماضية على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 .

وبتلك النتيجة يحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتذيل المنتخب المالى المجموعة بدون نقاط وذلك انتظاراً لمواجهة الكاميرون وغانا التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم لتحديد الترتيب النهائى للمجموعة بعد أول جولة.

ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.