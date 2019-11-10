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جهاز مصر للمقاصة يؤجل المعسكر المغلق إلى 16 نوفمبر...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة تأجيل معسكر الفريق المقرر اقامته في الإسماعيلية غدا الي يوم 16 نوفمبر الجاري بناءا علي طلب اللاعبين.

 

وطلب لاعبو المقاصة من الجهاز الفني تأجيل المعسكر ليقام يوم 16 نوفمبر بدلا من الغد ، حتي يحصل اللاعبون علي فترة راحة مع اسرهم قبل استئناف الدوري والمقرر له 25 نوفمبر الجاري، علي ان يعود الفريق علي معسكر مباراة حرس الحدود مباشرة.

 

وشارك في اليوم المغربي خالد مرشوح في تدريبات فريق مصر للمقاصة ، حيث يخضع اللاعب لفترة اختبار للحكم علي مستواه قبل التعاقد معه ، وهو لاعب وسط مدافع مواليد 99 ، ويقضي فترة معايشة لمدة 15 يوم قبل ان يقرر المدير الفني للفريق ضمه من عدمه.

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