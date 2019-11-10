شكرا لقرائتكم جهاز مصر للمقاصة يؤجل المعسكر المغلق إلى 16 نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك في اليوم المغربي خالد مرشوح في تدريبات فريق مصر للمقاصة ، حيث يخضع اللاعب لفترة اختبار للحكم علي مستواه قبل التعاقد معه ، وهو لاعب وسط مدافع مواليد 99 ، ويقضي فترة معايشة لمدة 15 يوم قبل ان يقرر المدير الفني للفريق ضمه من عدمه.
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