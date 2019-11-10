مصر تحصد ذهبية البطولة الإفريقية لسيدات السلة...

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جدة - عمرو شويل توج منتخب سيدات السلة بالمركز الأول الميدالية الذهبية فى منافسات البطولة الإفريقية 3/3 التى تقام باوغندا بعد التغلب على مالى بنتيجة 18/15 بنهائي المنافسات . وتوج المنتخب بلقب البطولة العربية ليكون ثانى الألقاب التى يحققها الفراعنة اليوم حيث توج منتهب الناشئين تحت 18 سنة بالبطولة الإفريقية ايضا Advertisements وتشارك مصر فى البطولة بمنتخبات الناشئين و الرجال و السيدات ، بينما ودع منتخب الناشئات المنافسات . وتضم القائمة كلا من ثريا محمد، وهالة مصطفى ونور الله على، على مستوى السيدات، وإنجى صلاح ، و حنين أحمد ، و أية حافظ، وسلمى هشام ، فى منتخب تحت 18 سنة ناشئات.

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