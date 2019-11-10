شكرا لقرائتكم عمرو أنور: لم تحدث أى إصابات بين الأهلى والإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو أنور المدير الفنى لأهلي 99 أنه حدثت مشادة بسيطة بين لاعبى فريقه ولاعبى الإسماعيلى عقب انتهاء المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن دورى الجمهورية . وأضاف أنور فى تصريحات خاصة أنه لم تحدث اى إصابات بين اللاعبين وهو حاليا استقل أتوبيس الفريق فى طريق العودة للقاهرة . Advertisements وأختتم المدير الفنى للأهلى حديثه أن المباراة كانت قوية وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما ، ونظرا للمنافسة الحامية بين الفريقين كان هناك شد وجذب لرغبة اللاعبين فى حسم اللقاء ففريقه كان يرغب فى توسيع الفارق مع أقرب منافسيه ، بينما كان يرغب لاعبى الإسماعيلى فى تضييق فارق النقاط مع الأهلى . يذكر أن الأهلى يحتل صدارة ترتيب دورى الجمهورية برصيد 25 نقطة يليه بيراميدز برصيد 22 نقطة ثم الإسماعيلى برصيد 20 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أنور: لم تحدث أى إصابات بين الأهلى والإسماعيلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.