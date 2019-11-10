شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافي يخضع لمران منفرد بالجيمانزيوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمد عبد الشافي ظهير ايسر الزمالك ، لتدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية، استعدادا لمباراة انبي يوم 25 نوفمبر الجاري في الأسبوع الخامس للدوري.

ومنح الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك ، محمد عبد الشافي راحة من التدريبات الجماعية للفريق ، وطلب منه تنفيذ برنامج تأهيلي في الجيم لرفع معدل اللياقة البدنية للاعب.

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وكان ميتشو قد عقد جلسة فنية مع يوسف أوباما لاعب وسط الفريق، علي هامش تدريبات الفريق ، شدد خلالها المدير الفني علي أوباما بانه أحد العناصر المهمة في الفريق وعليه تنفيذ بعض المهام الفنية المكلف بها داخل الملعب في المباريات الرسمية.

ويستعد الزمالك لاستئناف بطولة الدوري عقب التوقف الحالي بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر، والمنتخب الأولمبي المشارك في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام المقامة في مصر ، كما يستعد الفريق الأبيض لمباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.