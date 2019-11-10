شكرا لقرائتكم كأس الملك: حامل اللقب يتجاوز اللواء بثلاثية.. والرائد يهزم هجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز التعاون، حامل اللقب، والرائد على منافسيهما اللواء وهجر 3 - صفر، و2 - صفر، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الملك.

وحقق التعاون الفوز على اللواء بثلاثية جاءت عن طريق ناصر الدعجاني ومنصور المولد “هدفين”، 32 و45 و73، وبذلك يصل الذئاب إلى دور الـ32 من كأس الملك.

وفي مباراة أخرى، تقدم الرائد بهدف أول عن طريق اللاعب ماركو بيريز بالدقيقة “38” ثم تمكن رائد الغامدي من مضاعفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني خلال الدقيقة “50” ليقود فريقه إلى دور الـ32 من الكأس.

وينتظر أن يلتقي يوم الاثنين، نادي الفيصلي مع وج فيما يلاقي الشباب منافسه طبرجل في ختام مباريات دور الـ64.