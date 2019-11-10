شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل المنتخب السعودي إلى كأس آسيا تحت 19 عاماً بعد تعادله مع ضيفه منتخب أوزبكستان بهدف لمثله يوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة إلى البطولة.

وسجل قائد المنتخب السعودي باسل السيالي هدف التقدم في الوقت الإضافي من الشوط الأول قبل أن يعادل المنتخب الأوزبكي النتيجة في الدقيقة 81 .

وتأهل المنتخب السعودي إلى البطولة بعد احتلاله المركز الأول بفارق الأهداف عن أوزبكستان بعد تساويهما بالنقاط (7 نقاط) من فوزين وتعادل، بينما تأهل المنتخب الأوزبكي كونه المستضيف للبطولة التي ستقام في أكتوبر من العام المقبل.