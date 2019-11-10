شكرا لقرائتكم لاتسيو يصعد للثالث برباعية في مرمى ليتشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق لاتسيو على ضيفه ليتشي 4 - 2 خلال المباراة الماراثونية التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز كالياري على فيورنتينا 5 - 2 وتعادل سامبدوريا مع أتالانتا سلبيا وأودينيزي مع سبال بذات النتيجة.

وسجل أهداف لاتسيو خواكين كوريا (هدفين) في الدقيقتين 30 و80 وسيرجي سافيتش في الدقيقة 62 وتشيرو إيموبيلي في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي ليتشي جيانلوكا لابادولا في الدقيقة 40 وأندريا لامانتيا في الدقيقة 85.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 24 نقطة ليتقاسم المركز الثالث مع كالياري، وتجمد رصيد ليتشي عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.

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وفي المباراة الثانية، لقن فريق كالياري ضيفه فيورنتينا درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5 - 2. وسجل أهداف كالياري ماركو روج وفابيو بيساكاني وجيوفاني سيميوني وجواو بيدرو ورادجا ناينغولان في الدقائق 16 و26 و34 و54 و65 على الترتيب. فيما سجل هدفي فيورنتينا دوشان فلاهوفيتش في الدقيقتين 75 و87.

ورفع كالياري رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، مناصفة مع لاتسيو، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 16 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت سامبدوريا بضيفه أتالانتا. ورفع سامبدوريا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن عشر كما رفع أتالانتا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الرابعة، تعادل أودينيزي مع سبال سلبيا. ورفع أودينيزي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع سبال رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.