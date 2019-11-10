شكرا لقرائتكم استبعاد رويس من قائمة المنتخب الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيفتقد المنتخب الألماني خدمات نجمه ماركو ريوس في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أوروبا 2020 بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أن ريوس سيظل مع فريقه بوروسيا دورتموند للتعافي من الإصابة، وكانت هناك شكوك أيضا بشأن مدافع هيرتا برلين نيكلاس شتارك، الذي تعرض لكسر في الأنف خلال خسارة فريقه 2 - 4 أمام لايبزيغ يوم السبت.

وكان ريوس قد غاب عن مباراة دورتموند وإنتر الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني 3 - 2 بسبب معاناته من إصابة في الكاحل، لكنه لعب كبديل في الشوط الثاني خلال المباراة التي خسرها دورتموند صفر - 4 أمام مضيفه وغريمه التقليدي بايرن ميونخ في قمة الكرة الألمانية يوم السبت.

ومن المقرر ألا يضم يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني لاعبا بديلا لريوس خلال مباراتي منتخب الماكينات أمام بيلاروس يوم 16 نوفمبر الجاري في مونشنغلادباخ وضد إيرلندا الشمالية بعدها بثلاثة أيام بمدينة فرانكفورت.