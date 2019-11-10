تواصل بوغبا مع بونوتشي يثير جدلاً حول إمكانية عودته إلى يوفنتوس









اسماء السيد - عاد لاعب الإرتكاز الفرنسي بول بوغبا لإثارة الجدل بشأن احتمالية رحيله عن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي والعودة الى نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ، وذلك في اعقاب تواصله مع المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد الفوز على لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا الاربعاء الماضي.

وكان بونوتشي قائد يوفنتوس قد نشر على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منشوراً يتضمن صورة للاعبي الفريق وهم يحتفلون بالانتصار على لوكوموتيف ، وقد علق عليها بأن يوفنتوس نجح في تحقيق اول هدف من اهداف الموسم ، وهو عبور دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وتأهله للدور الثمن النهائي ، فيما لم تمضي سوى ساعات قليلة ، حتى تواصل بوغبا مع بونوتشي برسالة كتب عليها : " كابيتانو ".

ووفي ذات السياق علقت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية بأن التواصل بين بوغبا و بونوتشي قد يكون تمهيداً لتواصل إدارة الناديين في قادم الايام ، من خلال بحث إمكانية عودته لنادي يوفنتوس الذي تألق ضمن صفوفه خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2016 .

يشار بأن عودة الحديث عن مستقبل بوغبا ، قد تزامن مع توقف مفاوضات تجديد عقده مع مانشستر يونايتد رغم أن الانتقالات الشتوية على الأبواب ، حيث كان النجم الفرنسي قد اشترط مضاعفة راتبه الأسبوعي من اجل موافقته على البقاء ، وهو الشرط الذي تم اعتباره كوسيلة من اللاعب في الضغط على إدارة ناديه للسماح له بالرحيل .