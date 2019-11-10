تشيلسي ينتظر رفع الحظر للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية









اسماء السيد - كشفت تقارير إعلامية بأن إدارة نادي تشيلسي الإنكليزي ستدخل بكل قوة سوق الانتقالات الشتوية التي ستفتح أبوابها في شهر يناير القادم بهدف تدعيم صفوف الفريق بتعاقدات كبيرة تعزز من الخيارات التكتيكية لمدرب الفريق الإنكليزي فرانك لامبارد.

وينتظر النادي اللندني قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنعه من دخول سوق الانتقالات بسبب عدم التزامه بلوائح التعاقد الخاصة باللاعبين الشبان ، حيث أدى هذا المنع بحرمانه من التعاقدات في الانتقالات الصيفية الماضية ، ما فرض على مدربه لامبارد خوض مباريات الموسم الجاري بتشكيلة يطغى عليها اللاعبين الصاعدين بمعدل اعمار لا يزيد عن 24 عاماً.

وبحسب ما اوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن تشيلسي رصد ميزانية تقدر بـ 170 مليون يورو لإتمام الصفقات المستهدفة في الانتقالات الشتوية وتدعيم خطوط الفريق الثلاثة.

يشار بأن لامبارد قد وضع قائمة مكونة من الفرنسي موسى ديمبيلي مهاجم نادي اولمبيك ليون الفرنسي ، و العاجي جناح نادي كريستال بالاس الإنكليزي و الإنكليزي جادون سانشو جناح نادي بروسيا دورتموند الألماني ، والإنكليزي بينجامين تشايلويل مدافع نادي ليستر سيتي الإنكليزي ، بالإضافة إلى الهولندي ناثان أكي الظهير الأيسر لنادي بورنيموث الإنكليزي والألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيغ الألماني.

