الشرطة يختار اربيل لمواجهة نواذيبو في بطولة الاندية العربية









اسماء السيد - أعلنت ادارة نادي الشرطة العراقي الاحد عن اختيارها استاد فرانسوا حريري في اربيل شمال البلاد لاستضافة نواذيبو الموريتاني في 25 تشري الثاني/نوفمبر الحالي في اياب دور الـ16 لبطولة الاندية العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" في كرة القدم.

وجاء في بيان للنادي عبر موقعه الرسمي "ردا على خطاب الاتحاد العربي لكرة القدم في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بخصوص اختيار ملعب لاستضافة مباراة نواذيبو الموريتاني، تم اختيار استاد فرانسوا حريري في اربيل"، مضيفا "ستقام المباراة في 25 الجاري".

من جهته اوضح عضو ادارة نادي الشرطة تحسين الياسري لفرانس برس "في حال موافقة الاتحاد العربي على اقامة المباراة في اربيل فهذا شيء مهم وفي حال رفضه سنختار مكانا خارج العراق ربما قطر او الاردن".

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واضاف الياسري "استاد فرانسوا حريري في أربيل، استضاف مباراة القوة الجوية مع مولودية الجزائر فما الضير من اقامة المباراة هناك ايضا حيث استقرار الاوضاع".

وتقرر في وقت سابق اقامة مباراة الاياب بين الشرطة ونواذيبو على استاد كربلاء الدولي الا ان تواصل الاحتجاجات وتازم الاوضاع الامنية في البلاد دفع الاتحاد العربي إلى المطالبة بتغيير مكانها.

واسفرت مباراة الذهاب عن فوز الشرطة على نواذيبو (1-0) في السادس من الشهر الجاري في نواكشوط.

واستضاف استاد فرانسوا حريري مواجهة القوة الجوية العراقي ومولودية الجزائر الجمعة الماضي (0-0) والتي كانت مقررة ايضا على استاد كربلاء الدولي قبل ان يتم نقلها الى اربيل بسبب الاوضاع الامنية.