رابط مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي بث مباشر كورة اون لاين يلا شوت ليفربول ومانشستر...

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ليفربول Vs مانشستر سيتي.

البطولة : الدوري الإنجليزي (الأسبوع 12).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : آنفيلد .

المعلق : عصام الشوالي . موعد المباراة :

في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

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