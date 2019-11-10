شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يخوض مرانه مع ناشئى الزمالك بطلب من ميتشو.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، بالحديث مع الناشئين الذى تم تصعيدهم مع الفريق الأول فى مران اليوم حول أهمية استغلال الفرصة والاستفادة من التواجد مع الفريق الأول واكتساب الخبرات من زملائهم.

وتوجه شيكابالا خلال مران الفريق الأول بالتدرب مع الناشئين خلال مران الفريق الأول من أجل منحهم الثقة بشكل أكبر بعد تصعيد عدد من الناشئين من قطاع القلعة البيضاء لتعويض النقص العددى فى صفوف الفريق نظرا لغياب عدد كبير من اللاعبين للانضمام إلى المنتخبات المختلفة.

ويستعد الزمالك خلال الوقت الحالى لمواجهة وادى دجلة، مساء غد الاثنين، على استاد بتروسبورت، استعدادا لاستئناف المنافسات عقب انتهاء فترة التوقف الحالية بسبب استضافة مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتى ستنتهى يوم 22 من نوفمبر الجارى ويرتبط الأبيض بمواجهة إنبى فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز يوم 25 من شهر فبراير الجارى.