شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يكمل عقد المصريين المتأهلين لدور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفاز الشوربجي على الانجليزي أدريان والر بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:13-11, 11-9, 11-9 .

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وأكمل الشوربجي عقد المصريين المتأهلين إلى دور ال 16 بعد تأهل كل من: طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، محمد ابو الغار، مروان الشوربجي، فارس الدسوقي، عمر مسعد، زاهد سالم.

يذكر أن بطولة العالم للسيدات كانت قد أقيمت مؤخراً تحت سفح الأهرامات وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها.