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الزمالك يوافق على طلب أسوان بتأجيل الودية والبحث عن لقاء جديد الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الجهاز الفني لفريق الزمالك اتصالات من قبل نظيره في أسوان لطلب تأجيل اللقاء الودي المقرر له يوم الخميس المقبل على ملعب النادى الأبيض لتقام يوم الأحد المقبل.

 

ووافق الجهاز الفني للزمالك على تأجيل المباراة بناء على طلب أسوان ليتقرر بشكل نهائى إقامة اللقاء يوم الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريقان خلال فترة الدورى.

 

ويبحث الزمالك عن فريق أخر لمواجهته يوم الخميس المقبل قبل مواجهة أسوان يوم الأحد المقبل،ويرتبط الزمالك بمواجهة وادى دجلة، غداً الإثنين، فى المباراة الودية التى يخوضها الأبيض أيضا ضمن استعداداته خلال فترة توقف الدورى حيث يستعد أبناء ميت عقبة لمواجهة إنبى، يوم 25 من شهر فبراير الجارى، فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز.

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