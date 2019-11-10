شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. وكيله: أضمن الجنسية المصرية لـ"معروف يوسف" حال تولى جلال قيادة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة فرحات وكيل النيجييرى معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المُعار إلى المقاولون العرب، إن اللاعب يسعى للحصول على الجنسية المصرية حتى يسهل على النادى الأبيض مسألة تواجده ضمن صفوفه.

وقال وكيل معروف يوسف فى تصريحات خاصة عن موقف اللاعب خلال الوقت الحالى، قائلاً:"معروف يوسف لاعب على ذمة الزمالك وفى عقده إعارته للمقاولون بندا يتيح لناديه قطع الإعارة فى يناير لو احتاج نادى الزمالك عودته للفريق فى فترة الانتقالات الشتوية واللاعب حصل على وعد من مسؤولى الزمالك عندما قام بتجديد عقده مع الفريق بالتحرك فى إجراءات حصوله على الجنسية المصرية حتى يصبح لاعبا محليا ويعود للفريق".

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