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سوبر كورة .. أقوى خطوط تشكيلة الأهلي بعيون فايلر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يده على عناصر القوة والضعف بصفوف ناديه بعد توليه المسئولية مطلع الموسم الجاري، خلفاً لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

فايلر عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي شهدت حسم بعض الأمور الفنية وعرض فيها الخواجة رؤيته بالنسبة للفريق.

ويجتمع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط يوم الاثنين المقبل، في مقر النادي بالجزيرة.

 

 

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