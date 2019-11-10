شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يرتدى الشورت الأسود أمام غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ظهر اليوم الاجتماع الفنى لمباراة المنتخب الأوليمبى وغانا المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الاثنين في الجولة الثانية للدور الأول من بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي المنتخب الأوليمبي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يرتدي منتخب غانا الزي الأبيض بالكامل.

حضر الاجتماع ممثلا عن المنتخب الأوليمبي علاء عبد العزيز مدير منتخب مصر الأوليمبى، وأيمن زين طبيب الفراعنة، بجانب ممثلي المنتخب الغاني.

Advertisements