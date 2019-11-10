شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يرتدى الشورت الأسود أمام غانا والان مع تفاصيل الخبر
وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي المنتخب الأوليمبي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يرتدي منتخب غانا الزي الأبيض بالكامل.
حضر الاجتماع ممثلا عن المنتخب الأوليمبي علاء عبد العزيز مدير منتخب مصر الأوليمبى، وأيمن زين طبيب الفراعنة، بجانب ممثلي المنتخب الغاني.
وبتلك النتيجة يحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتذيل المنتخب المالى المجموعة بدون نقاط وذلك انتظاراً لمواجهة الكاميرون وغانا التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم لتحديد الترتيب النهائى للمجموعة بعد أول جولة.
ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.
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