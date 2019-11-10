بالفيديو.. صلاح يسجل من رأسية في شباك مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أحرز محمد صلاح، لاعب وسط ليفربول، الهدف الثاني لفريقه، خلال مواجهة مانشستر سيتي، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".
وسجل صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 13، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر، ليحول الكرة في الشباك.
وجاء الهدف الأول لفريق ليفربول عن طريق فابينهو في الدقيقة 7، بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى فريق مانشستر سيتي.
ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 31 نقطة ، أما مانشستر سيتي فيحتل المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة.
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