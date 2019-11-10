بالفيديو.. صاروخية فابينيو تمنح ليفربول التقدم أمام سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
سجل البرازيلي فابينو، لاعب وسط ليفربول، هدف فريقه الأول، خلال مواجهة مانشستر سيتي، في لقاءضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".
وجاء الهدف الأول لفابينهو في الدقيقة 7، بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى فريق مانشستر سيتي.
ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 31 نقطة ، أما مانشستر سيتي فيحتل المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة.
يحتاج مانشستر سيتي للفوز أو التعادل من أجل استعادة الوصافة التي فقدها بعد انطلاق مباريات الجولة.
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